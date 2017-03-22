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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/05/50024.html

Культура

В столицу Поморья с гастролями едет Котласский драматический театр

В столицу Поморья с гастролями едет Котласский драматический театр
Фото предоставлено Котласским драматическим театром
С 15 по 16 апреля на сцене концертного зала областного Дома народного творчества артисты покажут три спектакля: сказку для детей «Гадкий утенок», историю первой любви для юношества «Роман + Юлька» и интеллектуальную комедию «Месье Амилькар».

Котласский драмтеатр – старейший в Архангельской области. Многие известные режиссеры и артисты начинали свой творческий путь именно на подмостках его сцены. Народный артист РСФСР Иосиф Николаевич Конопацкий работал здесь с сентября 1940 года по 1944 год.

Мать народной артистки России Веры Алентовой актриса Ирина Николаевна Алентова всю войну проработала в Котласском театре. И всю войну подрабатывала на фабрике, где давали хлебные карточки. Вечером играла спектакли, а ночью, дома, пришивала пуговицы на солдатское белье, кальсоны и рубашки.

В Архангельск котлошане привезут спектакли для самой разной публики. Маленьких зрителей приглашают 15 и 16 апреля в 13 часов на сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».

История о первой любви, трепетной и нежной, о современных Ромео и Джульетте по мотивам нашумевшей в начале 80-х повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» без сомнения вызовет немало эмоций у молодежи. Лирическая драма «Роман + Юлька» пройдет 15 апреля в 18 часов. 

И, конечно, комедия, вернее, почти комедия. Спектакль по пьесе французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар» можно будет увидеть 16 апреля в 18 часов. Это невероятная история о дружбе и предательстве, любви и одиночестве. Продается ли семейное счастье? Некий загадочный господин по имени Александр Амилькар решил рискнуть и за огромные деньги нанял совершенно посторонних людей, чтобы они изображали его жену, дочь и лучшего друга. Что вышло в итоге - комедия или трагедия - каждый зритель решит для себя сам. Режиссер спектакля – Алексей Ожогин, доцент кафедры мастерства актера РУТИ «ГИТИС».

Билеты на спектакли Котласского драматического театра уже в продаже. Кассы по адресу пл. Ленина, 1 работает с 12.00 до 18.00 часов, воскресенье выходной.Контактные телефоны: (8-818-2) 21-56-69, 8911-681-52-06

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