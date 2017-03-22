В Северном морском музее пройдет лекция "Особенный язык"

8 апреля в 16.00 в Северном морском музее в рамках проекта «Лекторий в Морском» состоится лекция «Особенный язык».

Ее проведут Татьяна Александровна Сидорова и Елена Евгеньевна Котцова. Предстоящий разговор посвящен второму тому серии словарей «Городское просторечие», о социолекте моряков и рыбаков-любителей.

Татьяна Александровна Сидорова — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и речевой культуры высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Помимо преподавательской и научной деятельности, Татьяна Алескандровна занимается проведением лингвистических судебных экспертиз, имеет множество научных публикаций. Она также является членом гильдии лингвистов-экспертов России.

Котцова Елена Евгеньевна — заведующая кафедрой русского языка и речевой культуры, доктор филологических наук, доцент. Елена Евгеньевна Котцова является автором более 70 научно-методических работ, в сфере ее научных интересов проблемы лексической семантики, учебной лексикографии и идеографии, когнитивной и функциональной лингвистики.

С особенным социолектом моряков и рыбаков-любителей можно будет познакомиться 8 апреля в Северном морском музее.