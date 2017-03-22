В Архангельске выступили американские джазовые певицы

Концерт, посвященный столетию Эллы Фицджеральд открыл традиционную Неделю культуры США в Архангельске.

Элла Фицджеральд – первая леди джаза, за свою жизнь она записала более 250 альбомов, было продано более ста миллионов ее пластинок. Двенадцать раз певица была удостоена престижнейшей американской музыкальной премии Grammy.

Участие в джазовом вечере, посвященном Элле Фицджеральд, приняли американские джазовые певицы Черени Уэйд, Капатии Дженкинс и ЛаКиши Джонс. В России выступления этих певиц состоялись только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и в Архангельске. Хиты Эллы Фицджеральд прозвучали в сопровождении биг-бенда Архангельского музыкального колледжа под управлением Георгия Стрелкова, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Мы рады, что вы можете разделить с нами радость особого юбилея - 100-летия Эллы Фицджеральд, и насладиться голосами замечательных певиц, - отметила консул по вопросам прессы и культуры Генерального консульства США в Санкт-Петербурге Сюзан Боден. – Мы благодарны всем партнерам, в том числе городской администрации, которая организует Неделю культуры США в Архангельске, Архангельскому музыкальному колледжу, который сотрудничает с нами, и конечно, Тиму Дорофееву