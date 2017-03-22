Выставка "Титикака" в Архангельске вновь открылась

4 апреля в Гостиных дворах возобновила свою работу самая необычная выставка в истории музея — «Титикака».

На выставке рекордов и невероятных фактов «Титикака» собрано более 50 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света, подлинные предметы, которые стали культовыми для своей эпохи: от первой куклы Барби до самого крохотного авто в мире – 134-сантиметрового Peel P50.

Здесь же можно увидеть микроминиатюры русских Левшей и «оживших» героев Книги Рекордов Гиннесса: мужчину ростом 2,7 метра или женщину, в угоду мужу похудевшую в талии до 33 сантиметров.

Выставка пробудет в Архангельске до 28 мая. Цена - 250 - 300 рублей.