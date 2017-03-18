Семьи Поморья ждут в "Творческой мастерской"

Северян приглашают в творческую мастерскую, где под руководством профессионального мастера можно сделать оригинальные и неповторимые подарки своими руками.

«Скоро мы отметим светлый и желанный праздник - Пасху. К этому дню приятно дарить подарки родственникам и друзьям, особенно сделанные своими руками, ведь они несут позитивную энергетику. Но не всегда под рукой есть все материалы, а порой не хватает элементарных знаний и навыков. В нашей мастерской есть все необходимое, поэтому ее с удовольствием посещают и дети и взрослые», - отметила специалист центра поддержки молодой семьи Ольга Сарматова.

Например, в апреле рукодельницы и рукодельники смогут сделать, так необходимую многим дома оригинальную «Ключницу» (чтобы ключи всегда были на месте), создать из живых цветов красивый «Пасхальный веночек», выполнить панно в технике «Стринг-арт» и сотворить настоящее произведение искусства «Цветущее полено».

Записаться на занятия можно в личном сообщении в группе или по телефонам: 8(8182) 28-69-40, 8 911 670 5353.