Питерский коллектив «НОМ» дал концерт в Архангельске

В этом году «Неформальному объединению молодёжи» исполняется 30 лет. Возраст более чем солидный. До этого «НОМ» был в Архангельске, кажется, всего один раз. И было это в конце 80-х годов.

Большая часть публики, пришедшей в «Колесо», слушала «НОМ» живьём впервые. И, надо признать, после концерта, все, с кем удалось переговорить, высказывались исключительно в восторженных тонах.

Это былпотрясающий концерт с точки зрения звука, сыгранности музыкантов, высокого уровня владения инструментами. Я думал, может, они будут выступать частично под «минус», но нет — полностью вживую, совмещая безупречное исполнение с шоу, что сделать на тесной сцене «Колеса» весьма непросто.

Да, главные шоумены — Николай Копейкин и Федул Жадный — из инструментов в руках держали только какие-то молотки да прочую бутафорию. Их вклад в общую картину ограничивался пением в микрофон и кривлянием (что тоже было исполнено вдохновенно).

Но лидер и один из отцов-основателей «НОМа» Андрей Кагадеев честно отыграл на басу, отпел и отприсядал весь концерт. Молодая, улыбчивая и очень обаятельная Варвара Зверькова чуть не порвала аккордеон и своим звонким вокалом и неповторимой женской харизмой придала выступлению особый колорит. Барабанщик, клавишник и гитарист в шоу участвовали чуть меньше, но своей безупречной игрой подтвердили высокий уровень своего мастерства.

Кто-то высказывал сожаление, что нет в составе постоянного участника группы Александра Ливера (Дмитрия Тихонова), чей бас, яркая внешность и всё то же умение эпатировать публику с самого основания «НОМа» является визитной карточкой коллектива. Но Александра Ливера никто и не ждал — в последнее время он присоединяется к концертам «НОМа» только по большим праздникам. Он занят по своему основному месту работы — в Женевской Гранд Опера.

В связи с отсутствием Александра Ливера, конечно, ряд известных композиций, где главной вокальной линией является его уникальный бас-профундо, в Архангельске не прозвучали. Впрочем, вместить все хиты, выданные «НОМом» за 30 лет существования, в один двухчасовой концерт — задача невыполнимая. То, что получилось в итоге, устроило абсолютно всех — легенды исполнили как свои старые произведения, так и песни из последнего альбома «Оттепель».

«Колесо» стояло на ушах. Это был тот редкий случай, когда клуб был забит под завязку, люди садились по двое на один стул и стояли в проходах, подпевали и приплясывали. Как и следовало ожидать, практически никакой молодёжи — публика ближе к 40 и старше. Они пришли, чтобы окунуться в атмосферу своей молодости и подзарядиться энергией, которую никто кроме «НОМа» не вырабатывает, - пишет ИА Регион 29.