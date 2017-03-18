В Архангельске выступил ненецкий народный ансамбль

В Архангельском городском культурном центре состоялся концерт Народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр».



Вот уже 55 лет Народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр» представляет все лучшее, что есть в ненецком творчестве. «Хаяр» переводится с ненецкого языка как «Солнце». Артисты коллектива полностью соответствуют своему названию.

Танцы «Хаяра» – настоящие сюжетные зарисовки, воспевающие гармоничное существование суровой природы тундры и человека. Яркие красочные номера, пронизанные самобытностью ненецкого фольклора не оставили зрителей равнодушными и аплодисменты в зале долго не смолкали после каждого номера, - сообщает пресс-служба городской администрации.