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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/30/49920.html

Культура

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Выступление ансамбля состоялось в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». В составе делегации в наш город приехал Сергей Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

«Зарни Ёль» в переводе - это золотой ручей. Одной из главных своих задач коллектив считает пропаганду народной музыки и инструментов, в том числе среди детской и юношеской аудитории. Художественный руководитель ансамбля «Зарни Ёль» – народный артист Республики Коми, лауреат Премии Правительства Республики Коми Сергей Гусев, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

 - В Архангельске наш ансамбль уже второй раз, это здорово, что мы попали в программу в рамках Международного арктического форума. Для артиста что важно? Общение и новый зритель, тем более что в Архангельске нас встретили очень тепло и в прошлый раз, и сейчас, - объяснил Сергей Гусев. - Мы пропагандируем народную музыку, но акцента на песнях на языке коми не делаем. Мы работаем со многими солистами: и комиговорящими, и теми, кто поет на русском языке. Хотя язык коми, действительно, очень мелодичный и оригинальный.

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