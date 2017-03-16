Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

Выступление ансамбля состоялось в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». В составе делегации в наш город приехал Сергей Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

«Зарни Ёль» в переводе - это золотой ручей. Одной из главных своих задач коллектив считает пропаганду народной музыки и инструментов, в том числе среди детской и юношеской аудитории. Художественный руководитель ансамбля «Зарни Ёль» – народный артист Республики Коми, лауреат Премии Правительства Республики Коми Сергей Гусев, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- В Архангельске наш ансамбль уже второй раз, это здорово, что мы попали в программу в рамках Международного арктического форума. Для артиста что важно? Общение и новый зритель, тем более что в Архангельске нас встретили очень тепло и в прошлый раз, и сейчас, - объяснил Сергей Гусев. - Мы пропагандируем народную музыку, но акцента на песнях на языке коми не делаем. Мы работаем со многими солистами: и комиговорящими, и теми, кто поет на русском языке. Хотя язык коми, действительно, очень мелодичный и оригинальный.