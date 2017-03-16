В Архангельске выступит флейтист Виктор Воробьев

2 апреля в 16 часов в Камерном зале Филармонии зазвучат «Посвящения» - сольный концерт флейтиста Виктора Воробьёва.

В программе концерта – итальянская и французская романтическая музыка для флейты и фортепиано. Многие произведения ранее артистом не исполнялись, так что зрителей ждёт ряд ярких премьер. Программа изобилует резкими сменами настроения, она приковывает внимание зрителей от начала и до конца. Кстати, этот концерт был сыгран 12 марта в Германии, в древней церкви города Люденшайд, и выступление артиста прошло с большим успехом.

Много интересного ждёт зрителей не только на концерте, но и после него. Филармония вводит новый формат – Творческие встречи с артистами. Все желающие могут остаться после концерта, чтобы побеседовать с Виктором Воробьёвым, который расскажет о себе и своих планах, ответит на вопросы зрителей и будет рад услышать отклики и пожелания. Дополнительного билета не требуется, но зрителям желательно предупредить кассиров по телефону или при покупке билета о своём желании остаться на встречу, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.