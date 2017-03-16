В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса

На днях студенты IV курса театрального отделения показали один из дипломных спектаклей – «Сдыгр аппр» по пьесе Даниила Хармса.

Произведения Хармса трудно представлять на сцене, а «История сдыгр аппр» и вовсе «непредставляемая». Во всяком случае, профессиональные театры за неё не берутся. А вот студенты Маргарита Кичик и Владимир Половцев под руководством мастера курса Ольги Борисовны Супрун взялись. Жанр спектакля определили как историю-буфф.



Спектакль получился гармоничным, абсурдистская эстетика Хармса – в актёрском существовании на сцене, костюмах, гриме, музыкальном и световом решении – выдержана до финала, что отметили члены экзаменационной комиссии и поставили «отлично». Что касается обычных зрителей, то от чёрного юмора автора, воплощённого на сцене, иногда становилось страшновато, - пишет Елена Ирха на портале "Правда Севера".