В Архангельске прошли IX Северные детские чтения

Ребята представили 20 устных и 11 стендовых докладов, поучаствовали в благотворительной лотерее и мастер-классах. Воспитанники студии художественного слова при архангельском храме Всех Святых исполнили литературную композицию «Борис Шергин — волшебник русской речи».
Руководитель отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов вручил благодарственные грамоты постоянным рецензентам и епархиальную медаль Михаила Архангела III степени секретарю форума Наталье Матониной, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.