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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/27/49836.html

Культура

На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда

На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда
Мероприятие "Неделя культуры США" в столице Севера откроет концерт, посвященный 100-летию Эллы Фицджеральд, который пройдет в АГКЦ 3 апреля в 19 часов.

В Архангельск приедут делегации Большого Портленда, а также представители Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

В школах состоятся конкурс комиксов, конкурс инсценировок на английском языке «Добро пожаловать в Страну Чудес».

Целый ряд мероприятий запланирован САФУ. 5 апреля в 12 часов начнется семинар «The Power of Listening», который проведен атташе по вопросам преподавания английского языка отдела прессы и культуры Посольства США в Москве Джерролд Фрэнк.

В этот же день с 14.00 до 15.30 в САФУ состоится VII Лингвострановедческая олимпиада по английскому языку для учащихся 8-11 классов Архангельска и области. В состав жюри войдут господин Джерролд Фрэнк и представители делегации Большого Портленда.

Традиционно во время Недели культуры США состоится студенческий концерт «Rediscovering America» и пройдут круглые столы для преподавателей и студентов, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

Вчера 17:52

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