Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой 27 марта весь мир отмечает День театра. Российские театры в этот день устраивают большую онлайн распродажу билетов. Архангельский драматический театр им. М.В.Ломоносова тоже примет участие в акции. Купить билет на спектакли и мероприятия можно со скидкой 70 процентов. Скидка на билеты продолжится всего один день до 23.59 минут 27 марта. Билеты доступны только онлайн через интернет кассу. Нашли ошибку? Выделите текст,

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