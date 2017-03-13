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Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/25/49799.html

Культура

Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко

Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко
Сегодня, 25 марта в АГКЦ состоится концерт «Прилетайте ж, мои думы!», посвящённый дню рождения Тараса Шевченко.

Исполнительный директор украинской автономии Архангельской области Лидия Чемко отметила, что начало традиции отмечать день рождения прославленного поэта положил проект «Слово Шевченко – завещание поколениям», который в 2014 году получил грант регионального правительства.

В этом году в концерте примут участие ансамбль Государственного академического Северного русского народного хора «Северные жемчуга», фольклорные ансамбли украинской автономии Архангельска и Северодвинска, хореографический коллектив «Овация» и ансамбль «Земляки», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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Комментарии
безработный, сегодня 12:09

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