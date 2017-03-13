Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко

Исполнительный директор украинской автономии Архангельской области Лидия Чемко отметила, что начало традиции отмечать день рождения прославленного поэта положил проект «Слово Шевченко – завещание поколениям», который в 2014 году получил грант регионального правительства.
В этом году в концерте примут участие ансамбль Государственного академического Северного русского народного хора «Северные жемчуга», фольклорные ансамбли украинской автономии Архангельска и Северодвинска, хореографический коллектив «Овация» и ансамбль «Земляки», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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