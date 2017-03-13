В Архангельске споют артисты из Якутии, Коми и Чукотки

В областном Доме народного творчества состоится бесплатный концерт «Голоса Арктики», в котором примут участие коллективы из Республики Коми, Якутии и Чукотки.

Ансамбль народной музыки «Зарни ёль» в последний раз был в Архангельске четыре года назад. В переводе с коми языка «Зарни ёль» – «Золотой ручей».

Этот коллектив уже более двадцати лет знакомит зрителей с уникальным песенным творчеством народа коми. В составе ансамбля – гитара, балалайка, домры. Солистка – заслуженная артистка Республики Коми Виктория Пыстина.

Якутская этно-группа «Айархаан» («Племя созидателей») сыграют на хомусе. Этот якутский национальный инструмент может заменить собой не менее трети симфонического оркестра. В его звучании слышны и саксофон, и электрогитара, и виолончель. Исполнителям удается гармонично сочетать звуки природы и современные мелодии.

Гордость далекой Чукотки, государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца из города Анадырь «Эргырон» («Рассвет») является единственным в округе профессиональным коллективом, носителем и хранителем национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства.

В концерте примет участие Ольга Летыкай – исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горлового пения. Это совершенно уникальное явление не только в мире музыки, но и в духовной культуре вообще, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Вход на концерт «Голоса Арктики» свободный. Он пройдет 28 марта в 18:00 в областном Доме народного творчества.