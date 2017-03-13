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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/23/49771.html

Культура

Театр драмы – финишная прямая подготовки к Арктическому форуму

Театр драмы – финишная прямая подготовки к Арктическому форуму
Архангельск в ожидании международного форума «Арктика - территория диалога», который состоится с 28 по 30 марта. Основное событие - пленарное заседание с участием президента РФ - состоится на площадке Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова. На протяжении нескольких месяцев параллельно с текущей деятельностью в театре идет подготовка к масштабному мероприятию.

Подготовка к форуму позволила форсировать деятельность театра в рамках энергосберегающих программ. Театр обеспечил полностью светодиодное освещение в зрительских и административных зонах. Это позволит экономить на оплате энергоснабжения здания и приступить в дальнейшем к обновлению сценического освещения. Проведены профилактические работы с архитектурной подсветкой здания. Из-за отсутствия должной герметизации в лампы попадала вода, превращаясь в лед на зиму, что не позволяло эксплуатировать освещение. Сейчас все проблемы решены.

Масштабные работы на территории театра провела компания «Россети»: проведены кабели, которые в дальнейшем позволят оперативно переводить здание театра на внешние источники энергоснабжения (дизельгенераторы или батареи). «Россети – уже не раз инспектировали здание театра и отметили качественный подход инженерных служб театра к эксплуатации и обслуживанию энергосистем», – отметил директор театра драмы Сергей Самодов.

Инженерные службы вели работы на всех участках: проведена чистка канализационных, вентиляционных систем и системы кондиционирования, частично обновлено оборудование санузлов, закуплено новое ковровое покрытие, отремонтировано сценическое оборудование.

Подготовка театра к форуму вышла на финишную прямую: на территории Петровского парка вывозятся остатки снега, ведется чистка брусчатки, проводится косметический ремонт фасадного крыльца. Снегоуборочная техника работала на объекте уже в феврале и вывезла более 500 кубометров снега.

«Для театра большая честь принимать форум в своих стенах. Когда мы говорим об освоении Арктики, то подразумеваем не только освоение новых территорий, развитие науки, техники и кадрового ресурса, но и культурное освоение Арктики. Архангельский театр драмы – одна из крупнейших и современно оборудованных культурных площадок в арктическом регионе России. То, что театр был выбран для проведения пленарного заседания с участием президента, на мой взгляд, символично обращает внимание, что культурные объекты играют не последнюю роль в освоении непростой территории. Достаточно вспомнить, что одним из первых зданий в моем родном Северодвинске, которое возвели первостроители, был именно театр. Кроме этого, участие в подобного рода масштабных мероприятиях, конечно, позволяет проводить в большем объеме работы по эксплуатации и обслуживанию здания и инженерных систем», – резюмировал директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.

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