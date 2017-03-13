В Архангельске вышла уникальная книга о художниках Вчера в Архангельске прошла презентация книги "Правда Севера. Портрет времени". Это подарок Архангельской телевизионной компании к вековому юбилею нашего главного печатного издания - газеты "Правда Севера". Свои приветственные слова в адрес нового издания направили: заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков; руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; президент Российской академии художеств Зураб Церетели; губернатор Архангельской области Игорь Орлов.



АТК всегда трепетно относилась к художникам архангельского края. Выпуская каталоги, посвящённые их творчеству, она давала творцам возможность заявить о себе. Приобретая их работы и передавая полотна в дар музеям, компания помогала узнать о них широкой публике. Книга "Правда Севера. Портрет времени" вышла при непосредственном участии Якова Попаренко. Это красивый благотворительный проект.



На подготовку фолианта к печати (в нем больше 400 страниц) ушло полтора года. А до этого ещё три года на страницах "Правды Севера" каждую неделю публиковались заметки об архангельских художниках. Написанные Екатериной Трубиной, Юлией Медведевой, Еленой Ирхой, Еленой Матвеевой они и легли в основу издания.



Вот что рассказывает редактор "Правды Севера" Светлана Лойченко: "художник Дмитрий Трубин предложил публиковать в "толстушке" полосу об одном художнике: краткую, но емкую информацию о нем, несколько его работ. Позже я уточнила у Трубина - как родилась эта идея? Дмитрий ответил, что он ее только развил, а изначально привлечь художников на страницы газеты, а потом публикации о них облечь в книжный формат, предложил Яков Попаренко. "Я прикинул, что у нас приблизительно сто художников, - объяснил Трубин, - получится сто художников - к столетию газеты".



Когда все сто статей были собраны воедино, перед читателем предстала целая галерея: художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. "Правда Севера" на протяжении всей своей истории была в гуще творческого процесса. Начиная с 1933 года газета много писала об архангельских художниках, их достижениях, планах, выставках. Именно поэтому авторы книги подняли с архивных полок десятки номеров "Правды Севера". Многочасовая кропотливая работа фотографа позволила уже на книжных страницах передать атмосферу того времени, в котором творили художники. Каждая современная заметка о художнике сопровождается репринтом архивной статьи об этом же мастере. Так в книге встречаются два времени и разные поколения журналистов газеты.



Что касается героев книги, то ими стали ныне действующие члены архангельского отделения Союза художников России. Многие имена представлены на страницах подобного рода издания впервые - речь о молодом поколении живописцев: Александр Менухов, Алена Севастьянова, Константин Байдаков и другие.



Символично, что презентация книги прошла в Гостиных дворах Архангельска - здании в котором когда-то жила "Правда Севера".



Пожалуй, верно что образно газету можно представить как живописный холст, на котором журналисты день за днём пишут портрет времени. Как пишут его на своих холстах архангельские художники. Нашли ошибку? Выделите текст,

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