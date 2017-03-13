В Архангельске вышла уникальная книга о художниках

Свои приветственные слова в адрес нового издания направили: заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков; руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; президент Российской академии художеств Зураб Церетели; губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
АТК всегда трепетно относилась к художникам архангельского края. Выпуская каталоги, посвящённые их творчеству, она давала творцам возможность заявить о себе. Приобретая их работы и передавая полотна в дар музеям, компания помогала узнать о них широкой публике. Книга "Правда Севера. Портрет времени" вышла при непосредственном участии Якова Попаренко. Это красивый благотворительный проект.
На подготовку фолианта к печати (в нем больше 400 страниц) ушло полтора года. А до этого ещё три года на страницах "Правды Севера" каждую неделю публиковались заметки об архангельских художниках. Написанные Екатериной Трубиной, Юлией Медведевой, Еленой Ирхой, Еленой Матвеевой они и легли в основу издания.
Вот что рассказывает редактор "Правды Севера" Светлана Лойченко: "художник Дмитрий Трубин предложил публиковать в "толстушке" полосу об одном художнике: краткую, но емкую информацию о нем, несколько его работ. Позже я уточнила у Трубина - как родилась эта идея? Дмитрий ответил, что он ее только развил, а изначально привлечь художников на страницы газеты, а потом публикации о них облечь в книжный формат, предложил Яков Попаренко. "Я прикинул, что у нас приблизительно сто художников, - объяснил Трубин, - получится сто художников - к столетию газеты".
Когда все сто статей были собраны воедино, перед читателем предстала целая галерея: художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. "Правда Севера" на протяжении всей своей истории была в гуще творческого процесса. Начиная с 1933 года газета много писала об архангельских художниках, их достижениях, планах, выставках. Именно поэтому авторы книги подняли с архивных полок десятки номеров "Правды Севера". Многочасовая кропотливая работа фотографа позволила уже на книжных страницах передать атмосферу того времени, в котором творили художники. Каждая современная заметка о художнике сопровождается репринтом архивной статьи об этом же мастере. Так в книге встречаются два времени и разные поколения журналистов газеты.
Что касается героев книги, то ими стали ныне действующие члены архангельского отделения Союза художников России. Многие имена представлены на страницах подобного рода издания впервые - речь о молодом поколении живописцев: Александр Менухов, Алена Севастьянова, Константин Байдаков и другие.
Символично, что презентация книги прошла в Гостиных дворах Архангельска - здании в котором когда-то жила "Правда Севера".
Пожалуй, верно что образно газету можно представить как живописный холст, на котором журналисты день за днём пишут портрет времени. Как пишут его на своих холстах архангельские художники.