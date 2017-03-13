В Архангельск пришла «Европейская весна»

Сегодня, 22 марта стартует 12-й Международный фестиваль «Европейская весна», который, как всегда, будет богат на интересные театральные и музыкальные события.

Так, уже сегодня, на сцене центра «Патриот» архангелогородцы увидят инженерную танго – оперу «Мария де Буэнос Айрес», которую привез на фестиваль театр из Санкт-Петербурга «Театро ди Капуа». Как говорят сами артисты, это спектакль – запах, спектакль - танец вещей: запах танго, кофе, сигары, и виски… Жанр постановки – оперита, он родился на богатой фантазиями аргентинской почве. Музыка Астора Пьяццоллы и либретто Орасио Феррера, аргентинского поэта-авангардиста, создали образы, которые ломают традиционные представления о танго как об эстрадном танце. В них и ритуальные танцы афро - американцев, и мелодика итальянских эмигрантов, жгучие ритмы Бразилии и чувственность испанцев. Словом всех тех, кто живет в столице танго – в Буэнос-Айресе.

А уже завтра, в клубе «Колесо» можно будет окунуться в атмосферу настоящего французского шансона вместе с музыкантами из группы «Boule», которые, кстати, в России выступают впервые!

И уже в апреле «Европейская весна» продолжится тремя знаковыми для города событиями:

1 апреля в Архангельск приедет легендарная группа «Н.О.М.»,

12 апреля театральный мир Архангельска потрясет спектакль «Конармия» от мастерской Д. Брусникина в постановке М. Диденко, ну а завершит фестиваль – театр «Семьянюки», прекрасной клоунадой в стиле театра «Лицедеи» и Вячеслава Полунина.

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