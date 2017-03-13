Уже 4 апреля выставка вновь откроется для посетителей и будет работать до 28 мая. Подробности по телефону 655 - 005.
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Среда, 22 марта, 18:57
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/22/49733.html
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Выставка "Титикака" закрылась до 4 апреля
Выставка рекордов и невероятных фактов закрыта на время проведения Арктического форума в Гостиных дворах.
Уже 4 апреля выставка вновь откроется для посетителей и будет работать до 28 мая. Подробности по телефону 655 - 005.
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