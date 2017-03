В Архангельске пройдёт уникальная выставка, посвящённая поп-арту

Поп-арт обращался к образам, которые наводнили жизнь людей в середине ХХ столетия: комиксам, гамбургерам, знаменитостям, холодильникам, кока-коле, автомобилям, политическим деятелям, туфлям.

Поп-художники, такие как Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Энди Уорхол, Роберт Индиана, Джеймс Розенквист и другие, в известной степени, поделили между собой арт-сцену, увлекшись новыми формами, сюжетами и техниками. Все их произведения, способные стать доступными для каждого, носили массовый характер, как банка супа или бутылка колы.

И именно поэтому работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках, каждая из которых считалась художником достойной зрителя. Здесь и графика, и афиши, и постеры, и объекты, собранные от частных коллекционеров и галерей. В общей сложности вниманию публики будет представлено около 80 произведений: от самых популярных серий «Мэрилин» и банок супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола до таких блистательных, но спорных современных продолжателей поп-арта, как Ричард Райан и икона стрит-арта Бэнкси. Выставка сопровождается множеством собранных воедино, порой противоречивых, диалогов между творцами, зрителями и критиками.

Например, общеизвестно, что начиная с 1962 года, Энди Уорхол много работал с шелкографией. В экспозиции можно будет увидеть его серию Sunday B. Morning (1985): портреты Мэрилин, Банки супа Кэмпбелл, Цветы. Каждая работа на обороте вместо традиционной подписи имеет шутливый синий штамп автора «Fill in your own signature».

Работы таких художников, например, как Джеймс Розенквист или Роберт Индиана, будут представлены как в оригинальных выполненных художниками и подписных литографиях, так и в афишах и плакатах, поскольку основная идея выставки в том, чтобы рассказать историю поп-арта и сделать это максимально полно. В общем, она будет рассказана на примере 20 крупнейших художников этого направления.

Также на выставке будет выставлена работа Мела Рамоса, выполненная в период, когда он увлекся техникой эмали. Она сделана художником на металлической пластине и подписана.

Собранная коллекция – это плод более чем полуторалетних переговоров с коллекционерами и галереями. Некоторые доступные для нас плакаты и афиши приобретались в европейских и американских галереях и на аукционах.

Адрес: Музей изобразительных искусств (пл. Ленина,2), тел. 65 36 16

Часы работы: с 7 апреля с 10.00 -18.00, касса 10.00-17.15.

Вторник-выходной

Выставка для зрителей старше 10 лет.