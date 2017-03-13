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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/20/49701.html

Культура

Танцоры из Архангельска выступят на всероссийском фестивале в Екатеринбурге

Танцоры из Архангельска выступят на всероссийском фестивале в Екатеринбурге
С 30 марта по 2 апреля в Екатеринбурге пройдет Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Контур». Участие в фестивале примут и танцоры из Архангельска.

В номинации «Танцевальный спектакль» они представят танцевальный пластический спектакль «Не молчи», который знаком архангельскому зрителю. Подготовка к всероссийскому фестивалю уже началась. Репетиции проходят на сцене регионального центра патриотического воспитания. 

«В спектакле играют 16 человек. Для того, чтобы стать участниками фестиваля, прошли серьезный отбор», - рассказала режиссер Светлана Бутузова.

- Самая главная наша задача – это показать себя другому зрителю, не архангельскому. Интересно посмотреть реакцию других зрителей на наше творчество, услышать их мнение и, конечно же, получить обратную связь. Добавим, что танцевальный пластический спектакль «Не молчи» в прошлом году успешно прошел в Архангельске. «Спектакль не оставил равнодушным архангельских зрителей. В его основе реальная история, что всегда интересно. Сейчас мы усиленно готовимся, репетируем практически каждый день. Специально для конкурса пришлось сократить постановку с 48 минут до 30. Признаюсь честно, я им горжусь», - отметила Светлана Бутузова. 

Напомним, фестиваль – конкурс «Контур» вызывает огромный интерес среди профессионалов и любителей в области хореографии. За три года его проведения участие в нем приняли более 2400 тысяч человек.

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