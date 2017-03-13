Центр «Патриот» объявил конкурс театральных постановок «Война. Победа. Память»

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне региональный центр патриотического воспитания объявил областной конкурс театральных и литературно - музыкальных постановок «Война. Победа. Память». Заявки на участие принимаются с 15 марта до 1 мая 2017 года.

Задачи конкурса - распространение знаний о великом культурном наследии нашей Родины, привлечение внимания молодежи к историческим событиям, связанных с Великой Отечественной войной, воспитание в молодёжи гражданственности и патриотизма, духовно - нравственных ценностей, создание и обобщение результатов позитивного творчества молодёжи об общественно-значимом историческом событии своего отечества.

«Конкурс мы проводим впервые. Прежде всего, он призван способствовать выявлению юных талантов в области театра и драматургии, интересных творческих коллективов, их поощрению и предоставлению возможности продемонстрировать лучшие спектакли, сценические постановки, в основе которых будет заложен исторический материал на военно-патриотическую и духовно- нравственную тематику», - отметил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Принять участие в театральном конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до З0 лет. Конкурс пройдет в два этапа:

- 15 марта – 1 мая 2017 года – прием заявок - 2 – 5 мая 2017 года – работа жюри по подготовке графика выступления творческих коллективов.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: patriotcentre@yandex.ru с пометкой «Театральный конкурс».