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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/19/49683.html

Культура

Фотоальбом "Братья и сестры" подарят участникам Арктического форума

Фотоальбом "Братья и сестры" подарят участникам Арктического форума
Фотоальбом «Братья и сестры» и выставку, рассказывающие о жителях северных деревень, представили в историко-архитектурном комплексе «Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея.

В основу издания легли уникальные фотографии и невыдуманные истории  «абрамовских» персонажей. Авторы – специальный корреспондент ВГТРК Зинаида Курбатова и её коллега, оператор Леонид Арончиков – собрали богатейший материал во время работы над документальным фильмом «Бабья доля», посвящённого северным женщинам, их самоотверженному труду в тылу во имя Победы. Съёмки проходили в Пинежском, Холмогорском, Лешуконском, Мезенском и Устьянском районах.

Жить по совести, в труде и единении, сохраняя чистоту души, – эта абрамовская тема стала лейтмотивом всех проектов авторов.  

— В название «Братья и сестры» заложен библейский смысл – оно объединяет наш народ, – пояснила Зинаида Курбатова. – А Фёдор Абрамов первым из писателей показал красоту людей Русского Севера.

С фотографий глядят разные лица, но всех их объединяет привычка к труду, невероятная сила духа и внутреннее достоинство.  

Апполинария Козлова из Устьян пахала в две смены трактористкой, даже на собственную свадьбу приехала на тракторе и умчалась в поле после регистрации. Василий и Геннадий Белоусовы мальчишками работали в лесу, питаясь болтушкой – мукой с водой. Анна Семенова из деревни Зехново в Кенозерье вместе с односельчанами спасли от разбора и вывоза в Архангельск уникальную деревянную часовню, окружив ее живой цепью.

Для Зинаиды Курбатовой знакомство с творчеством Фёдора Абрамова началось с детства – с личной встречи с писателем в доме деда, академика Дмитрия Лихачева, со школьных сочинений и дипломной работы в художественном вузе, с этюдов в Кенозерье. Как признается журналистка, произведения Абрамова помогли ей осознать свою национальную идентичность.

Леонид Арончиков увлекся Русским Севером после армии, во время походов и сплавов по северным рекам. В своих работах фотограф запечатлел  и  удивительную красоту северного края с его природой, старинными часовнями, обетными крестами и  ветряными мельницами.

— И  фильм, и фотоальбом – это приношение Русскому Северу,  уважение и восхищение этим краем, его красотой и достоинством. Люди здесь трудолюбивые и отзывчивые. Больше себя любите и цените! – сказала Зинаида Курбатова.

Фотоальбом был создан при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В презентации приняли участие глава региона Игорь Орлов, земляки Фёдора Абрамова из села Веркола – фольклорный коллектив «Суземье», а также  директор литературно-мемориального музея имени Фёдора Абрамова Татьяна Казакова и директор носящей имя писателя архангельской школы № 52 Татьяна Ларина.

Фотоальбом «Братья и сестры» станет одним из подарков для гостей арктического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства. А выставка, по словам директора краеведческого музея Натальи Шпановой, после Архангельска отправится на родину Фёдора Абрамова – в пинежскую Верколу.

Вчера 18:47

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