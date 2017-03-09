В новом спектакле театра Панова зрители сыграют главную роль

25 и 26 марта, в преддверии Международного дня театра, на сцене Архангельского молодежного театра представят премьеру – иммерсивный детектив «Шальные ножницы» по пьесе Пола Портнера.

Что такое иммерсивный спектакль и что с ним делать?

Иммерсивный спектакль создает эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки, это театр вовлечения, где зритель—полноправный участник происходящего. В любой момент участник действия может начать прямое взаимодействие со зрителем—актеры могут завязать диалог с залом, попросить помощи в разрешении ситуаций, возникающих по ходу действия и даже во время антракта игра продолжается… Представьте, вы пьете кофе в театральном буфете и вдруг к вам подходят артисты, начинают задавать вопросы, спрашивать вашего совета, а может просто садятся пить кофе вместе с вами.

«Шальные ножницы». Детективная история в парикмахерском салоне.

Не будем пересказывать весь сюжет пьесы, пусть он станет сюрпризом для тех, кто уже купил билеты на премьеру. Отметим лишь, что на сцене развернется запутанная детективная история с убийством и шантажом, полицейскими и несколькими подозреваемыми. Зрителям предстоит принять активное участие в расследовании и найти убийцу… В спектакле есть несколько вариантов развития событий и никто не знает, какой из вариантов будет сыгран. Решать будут зрители!

В новой постановке заняты ведущие артисты театра – Илья Глущенко и Наталья Малевинская. Компанию им составит более юное поколение – Антон Чистяков, Мария Гирс, Максим Дуплик и Александр Берестень. Режиссирует действо – сам худ. рук театра Виктор Панов. Художник – прекрасная Фагиля Сельская, которая многим зрителям запомнилась по спектаклю «Стратотерпцы».

Поставить «Шальные ножницы» давняя мечта Виктора Панова. Впервые он взялся за нее 5 лет назад. Однако у правообладателей этой пьесы было одно условие – сначала премьера этого спектакля должна состояться в Москве. Пришлось работу отложить. Мы ждали. И вот прошло 5 лет, все необходимые условия соблюдены, «Шальные ножницы» с успехом идут в Москве, Санкт-Петербурге и даже Севастополе… Пришел черед Архангельска!

Кстати, для Архангельского молодежного театра это будет первый опыт работы с жанром иммерсивного спектакля. Премьерные показы состоятся 25, 26 марта, а также 14 и 15 апреля.