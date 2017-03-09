В рамках Арктического форума в Северном морском музее откроется масштабная выставка

Интерактивный выставочный проект «Территория смелых» Северного морского музея познакомит с особенностями быта полярников.

29-30 марта, в рамках международного арктического форума «Арктика - территория диалога», Северный морской музей представит новую масштабную выставку — реконструкцию дома полярников 50-60х годов XX века.

«Центром интерактивного пространства станет воссозданный интерьер полярной станции, включающий в себя научно-исследовательское оборудование, приборы и предметы быта полярников», - рассказал директор музея, Евгений Тенетов.

Характерные и знаковые экспонаты из истории освоения Арктики сопровождаются видеопроекцией, изображающей условия арктических экспедиций XX века с использованием кадров кинохроники.

Вся обстановка и внутреннее устройство «дома» позволяет почувствовать себя участником полярной экспедиции. На фоне полярного сияния, арктической фауны и дрейфующих льдов посетители смогут снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции, примерить спасательное снаряжение и сфотографироваться на память.

История о том, как жили и работали люди в краю белого безмолвия — это не только способ почувствовать себя сопричастным уникальному историческому пространству, но и попытка ответить на вопрос «Где начинается “Территория смелых”?».



Уже 29 марта в Гостиных дворах архангелогородцы и гости форума смогут побывать в доме полярников, а с 10 апреля реконструкция полярной станции разместится в выставочном зале Северного морского музея.