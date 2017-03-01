В программке нового спектакля театра драмы – звёздные имена

До спектакля премьеры «Слон» в Архангельском театре драмы осталось 10 дней. Над премьерой в театре трудятся опытная постановочная группа из театральной мекки страны – Москвы и ведущие актёры театра драмы.

Режиссёр спектакля Игорь Меркулов окончил ГИТИС им. Луначарского по специальностям актёр театра драмы и кино (класс проф. О.Табакова, 1986) и режиссер музыкального театра (класс проф. М.Ошеровского, 1991). В разное время работал актёром в кино, режиссёром музыкального и драматического театров. На сцене Архангельского театра драмы Меркулов ставит впервые.

«Спектакль получается объёмный. Его второе название «оратория колхозной жизни» объясняет структуру и наполнение: хоровые номера, мистические сцены, насыщенная музыкальная форма…»

К работе режиссёра присоединился и балетмейстер – Алишер Хасанов. Он работал со сборной России по фигурному катанию, с артистами Цирка Никулина на Цветном бульваре, сотрудничал со многими знаменитыми актёрами и театрами (Академический малый драматический театр, БДТ им. Г.А. Товстоногова, театр «Приют комедианта», Мастерская П. Фоменко, МДТ на Малой Бронной, Шанхайский центр драматического искусства и многих других). А после постановки в Архангельском театре драмы Алишер Хасанов направит свои силы на проект в Электротеатре «Станиславский».

«Моя задача выстроить пластический рисунок и конструкцию спектакля. По всей видимости, форма пьесы «Слон» тянется к эксцентричной, даже плакатно-клоунадной. В спектакле будет несколько танцевальных номеров. Есть два, в которых попробуем внедрить язык современного танца, но хочется поймать и настроение пластики 30-х годов. Поэтому будут отсылки и подражания направлению Мейерхольда, такой поклон в сторону Мейерхольда», - рассказал Алишер Хасанов.

На финальной стадии подключится к работе и художник по свету из театра «Сатирикон» им. А. Райкина – Ольга Равич. Кроме того, в спектакле задействована практически вся труппа. Но главные роли исполняют ведущие артисты театра – заслуженная артистка РФ Елена Смородинова и Александр Дубинин.

«В первую очередь это комедия – лёгкая, динамичная, даже фантасмагоричная. Будут танцы, песни, я, например, специально учился играть на балалайке. Спектакль для тех, кто хочет расслабиться, забыться, уйти от бытовых проблем. Но если взглянуть вглубь, то зритель обязательно найдет над чем задуматься!», - объяснил Александр Дубинин.