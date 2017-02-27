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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/14/49578.html

Культура

Архангельск попрощался с "Ликами России"

Архангельск попрощался с "Ликами России"
Фото пресс-службы правительства области
В Архангельске прошло торжественное закрытие выставки "Лики России". За время работы ее посетило более 60 000 зрителей.

В архангельском музее ИЗО поздравили всех, кто принял участие в подготовке выставки. Благодарности получили директора Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова, музейного объединения Мая Миткевич, библиотеки имени Добролюбова Ольга Стёпина, колледжа культуры и искусства Ольга Захарова — за предоставление одной из площадок и помощь студентов-волонтёров.

Кстати, Захарова, получая благодарность, отметила, что это награда для всего колледжа, как и то, что на выставке была представлена работа девушки, выпустившейся из учебного заведения в 2016 году.

Благодарности также получил директор драмтеатра Сергей Самодов (артисты и режиссёры театра сделали открытие выставок незабываемыми), директор «Северодвинской типографии» Елена Буянова, благодаря которой каталог экспозиции был отпечатан за три недели прямо к открытию, архангельские художники — Александр Сверчков, Борис и Елена Копыловы, Евгений и Татьяны Зимиревы, — которые своими руками помогали распаковывать и развешивать 6000 произведений искусства, а также авторы перформанса на открытии в драмтеатре — Сергей Жигальцов и Александр Менухов.

Некоторые картины, представленные на "Ликах" останутся в Архангельске. Заведующий отделом современного искусства музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Зоя Кулешова показала, какие картины останутся с нами. Это работы московской художницы Марии Переяславец «Наши девочки дома» («с гриндерсами» в прихожей), волгоградского живописца Анатолия Михайлова «Цимлянское водохранилище».

Кроме того, Союз художников Татарстана передал в дар музею большую коллекцию из 11 работ, выполненных семью живописцами. По словам Зои Кулешовой, это будут первые работы татарских художников в собрании музея. Одна из них — «Весна в тундре» Ильнура Сиразиева — отлично впишется в экспозицию музея Художественного освоения Арктики имени Борисова, - пишет ИА "Регион 29".

Также на выставке наградили участников конкурса сочинений «Экспонат», посвящённого «Ликам России». В нём приняли участие юные северяне от 7 до 18 лет. На конкурс поступили 21 творческая работа, а лучшим было признано сочинение семиклассника Алексея Черникова. Мальчик сосредоточился на скульптуре Владимира Высоцкого, выполненной московским художником Александром Мироновым.

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