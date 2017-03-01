В Поморской филармонии выступит пианист из Нью-Йорка

Часто ли вы бывали на концертах звёзд мирового уровня? Когда зрители замирают от трепета, а воздух вот-вот начнёт искриться от звуков? Когда за рояль даже немного беспокоишься: как его клавиши справляются с таким напором виртуозных рук?

18 марта в 17 часов в Камерном зале откроется дверь в прошлое – зрители перенесутся на сто лет назад, чтобы увидеть грядущий век через призму великой музыки. Их опытным проводником станет лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян – человек, которого признанные мастера называют феноменом и звездой Нью-Йоркского небосклона.

Пианист Дэвид Дюбаль, лауреат премии «Эмми» за фильм «Золотая эра фортепиано», отозвался о нём так: «Вазген Вартанян – один из самых прекрасных музыкальных талантов своего поколения с неистовым творческим источником. Я видел, как накалялась и пылала публика, сведённая с ума его совершенно наэлектризованным артистизмом. Всё, что он делает за роялем – принадлежит только ему. Это истинный мастер».

Вазген Вартанян родился в Москве, окончил Московскую государственную консерваторию и стажировался в Джульярде (Нью-Йорк, США), где был удостоен степени Магистра изящных искусств. Его учителями стали знаменитые музыканты – профессора Л.Власенко, Д.Сахаров, и Д.Ловенталь. Он даёт концерты, участвует в конкурсах, фестивалях и мастер-классах по всему миру – от Европы до США, успевая при этом находиться в центре ведущих проектов лучших концертных залов России. Пианист сотрудничал с такими музыкантами, как дирижёры В.Гергиев, М.Плетнёв и К.Орбелян, альтист Ю.Башмет, пианист Н.Петров, а также американский композитор Лукас Фосс.

В исполнении Вазгена Вартаняна зрители услышат прелюдии и этюды С.Рахманинова, А.Скрябина, Д.Шостаковича и Д.Кабалевского – композиторов, которые принадлежали к эпохе позднего русского романтизма, но в начале XX века – века грандиозных событий и перемен – смотрели в сторону новейших стилистических направлений. Это знаковые личности для российской музыкальной истории, занимающие одну из высочайших ступеней в мировой музыке. Исполнять их произведения – для пианиста значит показать все грани своего мастерства. Особенно если речь идёт о Седьмой сонате С.Прокофьева, которая сразит публику наповал. Столь блестящие по своей насыщенности и сложности программы можно услышать нечасто – и речь не только об Архангельске, сообщает пресс-служба Поморской филармонии.