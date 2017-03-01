Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе

Лауреатами 1 степени стали: Анна Мишукова, Лиза Митькина, Алина Сахань, Влада Захарова, Георгий Лукин, вокальный ансамбль «Тюльпан». Звания лауреата 2 степени удостоена Екатерина Потапова, 3 степени - дуэт Екатерина Потапова и Георгий Лукин. Это ребята - подопечные преподавателя Марины Алексеевны Поповой.
Воспитанники другого педагога, заслуженного работника культуры Василия Георгиевича Гусова также завоевали призовые места. Звания лауреата 1 степени присуждены: Владу Пилько, Никите Коптяеву, Дмитрию Имбрасасу и Александру Мишукову. Лауреатами 2 степени стали двое: Руслан Гумяров и Слава Казайкин. Бронзу завоевали Влад Детков и Кирилл Мясников.
Успешное выступление ребят на конкурсе обеспечила талантливый концертмейстер - Елена Демиричева.