Новости дня

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Мобильная версия 16+

Суббота, 11 марта, 17:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/11/49539.html

Культура

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем
В областной библиотеке имени Добролюбова состоялась встреча с главным редактором российского исторического иллюстрированного журнала «Родина» Игорем Коцем и ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, заместителем шеф-редактора журнала Семеном Экштутом.

Гости рассказали о творческих планах журнала, поговорили со зрителями о патриотизме, любви к Родине, исторической памяти и беспамятстве, глубине наших знаний о прошлом и других человеческих ценностях. Одной из главных тем выступления стало – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает пресс-служба Добролюбовки.

Игорь Александрович Коц – журналист, писатель. Выпускник Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. В 1993-2003 гг. – редактор отдела информации, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда»; в 2003-2013 гг. – главный редактор, генеральный директор газеты «Советский спорт», в 2014 г. – ответственный секретарь газеты «Комсомольская правда». С ноября 2014 г. и по настоящее время – шеф-редактор журнала «Родина». Академик Академии свободной прессы (1996 г., за Книгу Памяти погибших в Чечне).

Руководитель группы журналистов «Комсомольской правды», удостоенной премии Артема Боровика за расследование «Тайна гибели подлодки «Курск» (хроника трагедии и лжи)». Автор книги «Здравствуйте, дорогие наши! Семейные хроники» (2014 г.) и других.

Семён Аркадьевич Экштут – историк, писатель, журналист, доктор философских наук. С 1994 года работает в журнале «Родина». Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук РАН, заведующий кафедрой «Искусство и гуманитарные науки».

Специалист в области интеллектуальной истории, истории культуры, философии истории, социальной философии. Автор более 300 научных трудов. Последняя книга – «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?».

Сегодня 12:28

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Водник» взял курс на ХабаровскСегодня 11:46

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождьСегодня 10:30

Власть выделит три миллиона на молодежьВчера 17:44

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаВчера 13:34

Читатели "Двины-Информ" считают ипотеку кабалойВчера 12:37

Реклама
Культура

В Архангельске завершились Дни якутского киноПозавчера 14:10

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стиховПозавчера 11:43

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске7 марта 2017 14:24

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора 7 марта 2017 09:19

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене6 марта 2017 14:14

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Жители Новодвинска смогут выбрать парк, который благоустроят в этом году

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождь

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожара

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией

В Исакогорском округе злоумышленник поджег два дома

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафе

«Водник» взял курс на Хабаровск

В Архангельске стартовала детская образовательная программа «Умею плавать»

Дарья Вдовина завоевала «золото» и «бронзу» чемпионата Европы по стрельбе

Шахматисты Поморья уверенно выступают в Санкт-Петербурге

Дубль Александра Антонова не помог «Воднику»

В Архангельске завершились Дни якутского кино

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru