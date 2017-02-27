Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

В областной библиотеке имени Добролюбова состоялась встреча с главным редактором российского исторического иллюстрированного журнала «Родина» Игорем Коцем и ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, заместителем шеф-редактора журнала Семеном Экштутом.

Гости рассказали о творческих планах журнала, поговорили со зрителями о патриотизме, любви к Родине, исторической памяти и беспамятстве, глубине наших знаний о прошлом и других человеческих ценностях. Одной из главных тем выступления стало – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает пресс-служба Добролюбовки.

Игорь Александрович Коц – журналист, писатель. Выпускник Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. В 1993-2003 гг. – редактор отдела информации, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда»; в 2003-2013 гг. – главный редактор, генеральный директор газеты «Советский спорт», в 2014 г. – ответственный секретарь газеты «Комсомольская правда». С ноября 2014 г. и по настоящее время – шеф-редактор журнала «Родина». Академик Академии свободной прессы (1996 г., за Книгу Памяти погибших в Чечне).

Руководитель группы журналистов «Комсомольской правды», удостоенной премии Артема Боровика за расследование «Тайна гибели подлодки «Курск» (хроника трагедии и лжи)». Автор книги «Здравствуйте, дорогие наши! Семейные хроники» (2014 г.) и других.

Семён Аркадьевич Экштут – историк, писатель, журналист, доктор философских наук. С 1994 года работает в журнале «Родина». Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук РАН, заведующий кафедрой «Искусство и гуманитарные науки».

Специалист в области интеллектуальной истории, истории культуры, философии истории, социальной философии. Автор более 300 научных трудов. Последняя книга – «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?».