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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/09/49504.html

Культура

В Архангельске завершились Дни якутского кино

В Архангельске завершились Дни якутского кино
Фото предоставлено библиотекой Добролюбова
Зрители, каждый четверг приходившие в Добролюбовку на традиционный кинопоказ, с огромным интересом открывали для себя мир самобытного якутского кинематографа, в котором «есть жизнь, душа, природа и воздух».

Интерес подогревало также и то обстоятельство, что самому внимательному зрителю, посетившему все киносеансы, был обещан приз от Якутского международного кинофестиваля. Организаторы достойно выполнили взятые на себя обязательства! Казалось, участники киновикторины, даже не ожидали таких уникальных подарков. В призовой комплект вошли: замечательные серебряные украшения, а также футболка и сумка с эмблематикой фестиваля.

В числе призеров оказались именно те зрители, которые не пропустили ни одного киносеанса. Первое место занял ответивший на все вопросы Михаил Кузнецов, отрекомендовавшийся переводчиком и языковедом; третье место – Светлана Бирюкова; молодые люди – недавние студенты САФУ им. М. В. Ломоносова. 

Они отметили, что фестивальные фильмы очень разные, но интересные, колоритные и сильно отличаются от российского кинематографа. Второе место было отдано Галине Калачниковой, она на пенсии, приходила на кинопоказы в Добролюбовку вместе с мамой, и сказала, что обе они получили большое удовольствие. «Очень хорошо познакомиться с культурой своих соседей», – высказались призеры. А также добавили пожелание посмотреть и мультипликационные якутские фильмы.

Еще троим участникам были вручены поощрительные призы от Добролюбовки, которая стала единственной городской площадкой, где состоялся первый киномарафон якутского кино в Архангельске.

Призы торжественно вручила Тамара Статикова, директор Поморского культурного фонда «Берегиня», который совместно с Якутским международным кинофестивалем был инициатором и руководителем культурного проекта.

Якутские фильмы завоевали огромную популярность в своем регионе, активно участвуют в престижных фестивалях и конкурсах отечественного и зарубежного киноискусства. А теперь, когда с ними познакомились архангелогородцы, стали значимой частью нашего общекультурного пространства.
Показ проходил в рамках киномарафона «Содружество Арктических фестивалей» в Архангельской области.

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