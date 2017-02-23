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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/09/49498.html

Культура

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов
Фото пресс-службы театра драмы
8 марта с 12:00 до 15:00 на главной пешеходной улице Архангельска режиссёры, артисты театра драмы и горожане читали стихи в честь праздника 8 марта. За каждое публичное чтение подарок — билет в театр драмы.

Напомним, что изначально флешмоб #даристихи родился в онлайне — в социальной сети «Вконтакте». Он заключается в том, что архангелогородцы читают свои любимые стихи и посвящают их празднику весны в сети Интернет. Прочитал стихотворение онлайн в честь праздника и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Архангельский театр драмы подхватил акцию и организовал флешмоб, но уже оффлайн — на пешеходной улице города. «Сегодня мы будем здесь читать все вместе стихи и дарить их женщинам. Каждый, кто прочитает стихотворение — получит билет в театр», — объяснил главный режиссёр театра Андрей Тимошенко.

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