Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

8 марта с 12:00 до 15:00 на главной пешеходной улице Архангельска режиссёры, артисты театра драмы и горожане читали стихи в честь праздника 8 марта. За каждое публичное чтение подарок — билет в театр драмы.

Напомним, что изначально флешмоб #даристихи родился в онлайне — в социальной сети «Вконтакте». Он заключается в том, что архангелогородцы читают свои любимые стихи и посвящают их празднику весны в сети Интернет. Прочитал стихотворение онлайн в честь праздника и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Архангельский театр драмы подхватил акцию и организовал флешмоб, но уже оффлайн — на пешеходной улице города. «Сегодня мы будем здесь читать все вместе стихи и дарить их женщинам. Каждый, кто прочитает стихотворение — получит билет в театр», — объяснил главный режиссёр театра Андрей Тимошенко.