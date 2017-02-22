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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/07/49480.html

Культура

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
18 марта в 15 часов на сцене областного Дома народного творчества выступит старейший театральный любительский коллектив из Новодвинска.

Артисты народного театра представят архангельскому зрителю  веселую занимательную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии». Спектакль пройдет  в рамках проекта «Любительский коллектив на профессиональной сцене». 

«Невеста из Имеретии» - добрая, мудрая и светлая грузинская комедия двух советских драматургов Бориса Рацера и Владимира Константинова о том, как 70-ти летний вдовец Бекина Саманишвили, решив жениться, переполошил при этом всю свою семью, переживающую за «папино» наследство... Взрослый, прагматичный сын пытается, не без тайного умысла, помешать отцу, но жизнь не перехитришь. В итоге побеждает любовь двух уже немолодых людей, перед которой бессильны и время и человеческие интриги. 

«Эта постановка – долгожительница в   нашем театре, ей уж 10 лет. Здесь можно и поплакать, и посмеяться, и есть, над чем подумать. В спектакле занято 16 человек», - рассказывает режиссер народного  театра Ольга Паюсова. 

Ольга Владимировна руководит самодеятельным коллективом 28 лет, а самому новодвинскому театру через год исполнится 80!

В мае 1938 в клубе АЦБК был организован драматический коллектив. Вся труппа насчитывала 10 человек энтузиастов. После Великой Отечественной войны, в начале 50-х коллектив собрался вновь и  началась активная работа. Уже в 1963 году новодвинские театралы получили звание «народный». 

Сегодня  театр насчитывает  более 70 человек. Основной костях сформирован еще в 90-е - это 28 артистов: рабочие, педагоги, студенты, служащие. При театре созданы две подготовительные группы, в которых занимаются ребята от 8 до 22 лет.  

За это время театр объездил с гастролями всю Архангельскую область. В его репертуаре постановки современных и зарубежных драматургов,  произведения классиков. Среди них пьесы А. Вампилова «Метранпаж» и «Двадцать минут с ангелом», И.Елагина «Портрет мадмуазель Таржи», Н.Садур «Ехай» и «Чудная баба», Л.Украинки «Каменный хозяин», Н.Семёновой«Печка на колесе», А.П.Чехова «Чайка»,  М.Булгакова «Зойкина квартира», А.Дударева  «Рядовые», А.Н.Островского «Гроза», Ив. Жамиак «Месье Амилькар» Г.Горина «Прощай конферансье», сцены из произведений А.С. Пушкина, В. Шекспира «Гамлет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта» и другие. 
Новодвинцы – постоянные  участники областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи», неоднократные призеры «Золотой маски». В 2015 году театру присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Новодвинцем аплодирует Онега и Пинега, Северодвинск и Архангельск. Они частные гости в САФУ и Архангельском педагогическом колледже. 

И это несмотря на то, что народный театр, как и другие творческие  коллективы Новодвинского  культурного городского центра, не имеют свого помещения – здание вот уже как пять лет на ремонте. Поэтому так важны для коллектива гастроли, так важна любовь зрителя, ощущение нужности и убежденности в правильности выбранного пути. 
Невзирая на затянувшиеся проблемы, театралы верны своему делу. В новогодние праздники силами народных артистов было  показано 9 детских спектаклей. 
«У нас собран крепкий состав, который выдерживает любые нагрузки.  Многие пришли в театр 17-летними, а теперь уже их дети и внуки играют на сцене. Для всех нас  народный театр – это образ жизни. У нас есть свой зритель,  поклонники и почитатели, которые не пропускают ни одного спектакля. Для меня важно подобрать такой репертуар,  чтобы актеры не застаивались, чтобы все могли получить роль, смогли проявить свой талант», - говорит режиссер.   

Комедия в двух действиях «Невеста из Имеретии» - яркое тому доказательство. Весёлая музыка и искромётный грузинский юмор пронизывают весь спектакль. И как положено хорошей драматургии проповедует добро и житейскую мудрость, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

Спектакль «Невеста из Имеретии»  пройдёт 18 марта на сцене концертного  зала Дома народного творчества (пл. Ленина,1). Начало – в 15:00.  Билеты  уже в продаже. Справки  по телефону: 21- 56-69

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