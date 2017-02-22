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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/07/49466.html

Культура

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора
Фото пресс-службы Северного народного хора
6 марта в Архангельске отмечают юбилей художественного руководителя Северного русского народного хора, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Калмыкия Светланы Игнатьевой.


27 февраля Светлане Конопьяновне исполнилось 70 лет, а сегодня в 18:00 в Архангельском городском культурном центре состоится творческий вечер «Мне судьба подарила песню» в честь этого события. На концерте соберутся друзья и ученики Светланы Игнатьевой со всей России.

Поздравить своего педагога специально из Калмыкии приедет заслуженная артистка Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Монголии Данара Шалханова, из Оренбурга – заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии, солистка Оренбургской областной филармонии Юлия Учватова, из Москвы – лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, магистры кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Максим Павлов и Мария Говорова. 

Кроме того, гостями концерта станут Татьяна Семушина и Наталья Пашкова, участницы вокального трио «Лада», которое возглавляет Светлана Конопьяновна. И, конечно же, с юбилеем своего художественного руководителя поздравит Государственный академический Северный русский народный хор.

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