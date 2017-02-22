В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

6 марта в Архангельске отмечают юбилей художественного руководителя Северного русского народного хора, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Калмыкия Светланы Игнатьевой.



27 февраля Светлане Конопьяновне исполнилось 70 лет, а сегодня в 18:00 в Архангельском городском культурном центре состоится творческий вечер «Мне судьба подарила песню» в честь этого события. На концерте соберутся друзья и ученики Светланы Игнатьевой со всей России.

Поздравить своего педагога специально из Калмыкии приедет заслуженная артистка Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Монголии Данара Шалханова, из Оренбурга – заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии, солистка Оренбургской областной филармонии Юлия Учватова, из Москвы – лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, магистры кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Максим Павлов и Мария Говорова.

Кроме того, гостями концерта станут Татьяна Семушина и Наталья Пашкова, участницы вокального трио «Лада», которое возглавляет Светлана Конопьяновна. И, конечно же, с юбилеем своего художественного руководителя поздравит Государственный академический Северный русский народный хор.