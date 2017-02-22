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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/06/49457.html

Культура

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене
Юные танцоры танцевального клуба «Стремление» Ломоносовского Дворца культуры вошли в десятку сильнейших участников известного международного турнира «Кубок Латинского квартала», проходившего в Москве.

Выступая в латиноамериканской программе, Милана Тормосова и Михаил Пахомов заняли седьмое место среди ста участников.

По словам руководителя клуба «Стремление» Александра Тормосова, в этом году среди детей возраста 10-11 лет выступали более ста пар из Белоруссии, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

На два дня наши танцоры погрузились в напряженную турнирную жизнь, с волнениями, переживаниями за результат, но вместе с тем, с яркими эмоциями, возможностью наблюдать и учиться у более опытных танцоров, наслаждаться танцем пар высшего уровня мастерства.

Выступления всех участников оценивала высококвалифицированная международная судейская бригада, - сообщает пресс-служба городской администрации.

– Для нас паркет этого Кубка оказался счастливым, отмечу, что турнир на Кубок Латинского квартала – состязание с очень солидной репутацией, и результат в первой десятке – высокая оценка достижений и ребят, и тренеров, – рассказал Александр Торомосов.

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