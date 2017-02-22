Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене

Юные танцоры танцевального клуба «Стремление» Ломоносовского Дворца культуры вошли в десятку сильнейших участников известного международного турнира «Кубок Латинского квартала», проходившего в Москве.

Выступая в латиноамериканской программе, Милана Тормосова и Михаил Пахомов заняли седьмое место среди ста участников.

По словам руководителя клуба «Стремление» Александра Тормосова, в этом году среди детей возраста 10-11 лет выступали более ста пар из Белоруссии, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

На два дня наши танцоры погрузились в напряженную турнирную жизнь, с волнениями, переживаниями за результат, но вместе с тем, с яркими эмоциями, возможностью наблюдать и учиться у более опытных танцоров, наслаждаться танцем пар высшего уровня мастерства.

Выступления всех участников оценивала высококвалифицированная международная судейская бригада, - сообщает пресс-служба городской администрации.

– Для нас паркет этого Кубка оказался счастливым, отмечу, что турнир на Кубок Латинского квартала – состязание с очень солидной репутацией, и результат в первой десятке – высокая оценка достижений и ребят, и тренеров, – рассказал Александр Торомосов.