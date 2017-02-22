В Новодвинске прошёл чемпионат по художественной гимнастике

В воскресенье в Новодвинске прошел открытый чемпионат по художественной гимнастике «Двинские звездочки», приуроченный к Международному женскому дню.

Идея собрать в одном месте лучших гимнасток Новодвинска, Архангельска и Северодвинска принадлежит администрации города и новодвинскому Совету по развитию физкультуры и спорта. А помощь в проведении соревнований организаторам оказали традиционные спонсоры спортивных мероприятий – Архангельский ЦБК, Архангельский фанерный завод и ОАО «Быт».

— Всегда что-то бывает впервые, – рассказывает председатель Совета по развитию физкультуры и спорта Новодвинска Евгений Каменев. – Вот и сегодня в Новодвинске по инициативе родителей впервые состоялся замечательный спортивный праздник, на который приехали гости из Архангельска и Северодвинска. То, что мы сегодня увидели, еще раз доказывает, что художественная гимнастика – не только спорт, но еще и феерическое шоу. И мы рады, что благодаря поддержке Архангельского ЦБК новодвинцы и гости города смогли им насладиться.

Соревнования, в ходе которых померялись силами гимнастки самых разных возрастов, длились весь день. А в финале каждая участница получила от организаторов и спонсоров чемпионата призы и памятные подарки, - сообщает "Правда Севера".