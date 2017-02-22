В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову

10 марта в 16 часов в Гостиных дворах состоится открытие выставки графических работ – оригинальных иллюстраций, выполненных для книги «Седов: вперед, на Полюс!» архангельским художником Алексеем Григорьевым.

Выставка и книга – художественный рассказ о личности Георгия Седова и первой русской экспедиции на Северный полюс, вышедшей из Архангельска на судне «Святой мученик Фока» в 1912 году и продлившейся два года. Георгий Яковлевич Седов (1877 – 1914) – русский гидрограф, полярный исследователь, офицер императорского военно-морского флота, действительный член Русского географического общества и почетный член Русского астрономического общества.

Организованная им экспедиция к Северному полюсу не достигла заявленной цели, а сам Седов умер, не достигнув заявленной цели, пройдя примерно 200 километров из необходимых 2000. Бесстрашный исследователь Арктики верил, что честь открытия Северного полюса должна принадлежать России, и отдал жизнь ради этой высокой цели.