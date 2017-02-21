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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/03/03/49413.html

Культура

В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"

В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"
Фото предоставлено пресс-службой театра "Сатирикон"
Сам художественный руководитель Константин Райкин выходил на сцену лишь в первом отделении со моноспектаклем «Своим голосом», основанном на поэзии Давида Самойлова. А во втором отделении он, как актёр, не участвовал: комедия «Лекарь поневоле» с тремя его студентами во всех многочисленных ролях — это его режиссёрская работа.

Словом, двухчастная программа позволила тем из северян, кто с творчеством Райкина знаком не близко, узнать его сразу с двух сторон: и как актёра, и как режиссёра. А тем, кто знаком, — просто насладиться высококлассным мастерством — в той и в другой сфере.

Зрители встретили Константина Райкина восторженно: хлопали даже его голосу, который не без иронии попросил присутствующих отключить мобильные телефоны и вообще забыть о гаджетах: чтобы свет от экрана не делал их лица странными и не пугал артистов.

Читая, Константин Райкин смаковал и ласкал каждый звук, так что даже слушать его было — одно удовольствие. Порой он так растягивал слова, что едва не срывался на пение. Хотя, конечно, артиста, славящегося своей искромётной мимикой, хочется ещё и видеть. Сидя на последнем ряду драмтеатровского амфитеатра, мы отчаянно жалели, что лица Райкина не разглядеть в деталях. Хотя при этом казалось, что его искрящаяся улыбка всё же достигает восприятия: но не глаз, но сердца.

Что отличало моноспектакль «Своим голосом» от других постановок этого жанра, так то, что Константин Райкин практически не выходил из образа, отвлекаясь на воспоминания, байки из закулья и богемные анекдоты. Делая паузу, он на краткий миг выходил из круга света, а затем вновь возвращался к лирическому герою Давида Самойлова — своему герою.

Своеобразной кульминацией этого мелодекломатического сеанса чисто интуитивно показался отрывок поэмы «Цыгановы», в которой с возмутительным для человека, пришедшего в театр с работы, смаком живописывалось советское застолье с квашенной капустой, солёными огурцами, смородиновой настойкой и его королём — борщом. В устах Райкина эти вкусные строки обрели поистине эпический размах.

Когда стало известно, что «Своим голосом» и «Лекарь поневоле» приедут в Архангельск взамен «Короля Лир», трудно было удержаться от сомнений в равноценности обмена. Но представление показало: все сомнения были напрасны, а комедия, сыгранная учениками Райкина, — нисколько не уступка, а зрелище, которое ни за что нельзя было пропустить.

Главный герой пьесы Жана-Батиста Мольера — пройдоха и выпивоха Сганарель — по милости супруги вынужден притворяться лекарем. И делает он это на «раз, два, три!», а попутно умудряется соединить руки и сердца молодых влюблённых. Комедия XVII века в постановке «Сатирикона» одновременно и очень традиционна, и очень современна: например, очень созвучно с сегодняшней информационной повесткой герои мимолётно упомянули гомеопатию.

Уморительной была не только чудодейственно быстрая смена костюмов, но и сама игра актёров. Вчерашние студенты были поразительно раскрепощены на сцене: горланили, картавили, шепелявлии, — «отрывались», как настоящие скоморохи того Нового времени! — а ещё удивительно органично двигались по подмосткам. Актёр Илья Рогов был настолько хорош и комичен — как он перебирал своими тонкими ножками! — что совершенно забывалось, какой его Сганарель — тот ещё плут и фарисей. Фарс, происходивший на сцене, полностью отключил сознание от насущных переживаний.

Порой комедия балансировала на грани приличия, но это казалось совершенно естественным: в конце-концов, мольеровский театр порой был и груб, и карикатурен.
Артисты «Сатирикона» остались под таким же приятным впечатлением от столицы Севера, как архангелогородцы — от них, - пишет ИА Регион 29.

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