Новости дня

В Северодвинске масленичные гуляния посетили 16 тысяч человек

В Северодвинске прошёл чемпионат города по спортивному рыболовству

Архангельские поисковики разыскивают родственников солдата Павла Глазачева

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

Мобильная версия 16+

Вторник, 28 февраля, 14:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/28/49354.html

Культура

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов
Фото Артема Келарева
28 февраля Константин Райкин представит в столице Севера моноспектакль «Своим голосом» и постановки по комедии Жана-Батиста Мольера «Лекарь поневоле». В театре «Сатирикон» этот спектакль называют «комедией втроём», хотя персонажей в ней множество. Просто все роли исполняют трое молодых актёров театра. Константин Райкин выступает во второй части в качестве режиссёра.

Как худрук «Сатирикона» пояснил журналистам на пресс-конференции в драмтеатре, «Лекарь поневоле» — это «Мольер с реверансом в сторону Аркадия Райкина». По словам Райкина, этот спектакль построен «на наивных театральных чудесах» — мгновенных преображениях молодых актёров, которые скачут из образа в образ.

Содержание спектаклей стало лишь одной из тем пресс-конференции. В разговоре с журналистами актёр и режиссёр признался в симпатии к провинциальному театральному зрителю:

«Я очень люблю нашу российскую театральную провинцию. Причём я люблю её не книжно-теоретически, а практически: я с ней имею дело, я много езжу по ней. Это очень хорошая компания людей. В отличие от столичных жителей они лишены некоторого снобизма. Вообще я людей сужу по театральной публике, а публика — это лучшая часть населения. Сам факт прихода в театр говорит о какой-то определённой тонкости души. Для меня «провинция» — это сердечное и тёплое слово. Есть замечательные театральные города с прекрасной публикой. Может, она не столь бывает реактивна, но это очень мало ощутимо».

Райкин также признался, что ему не столь важно, что зрители говорят после спектакля: гораздо важнее, как они дышат во время него.

Актёр и режиссёр также говорил о том, сколько театров должно быть в городе, о минимализме в сценографии и даже о прошедшем «Оскаре»:

«О какой лучшей женской роли может идти речь, когда есть Мэрил Стрип?».

Никаких табу!

«Регион 29» спросил Константина Райкина, существуют ли какие-либо табу или ограничения при переносе произведений классики на сцену. Дело в том, что 20 февраля Райкин должен был принять участие в дискуссии «Руки прочь от классики!» в «Гоголь-центре». Встреча по техническим причинам не состоялась, но тема менее актуальной не стала.

Константин Райкин ответил:

«У меня позиция очень простая и, я бы сказал категорически — единственно правильная: никаких табу! Даже название той дискуссии было провокационным. Что значит — «руки прочь»? Не трогать? Не ставить? Классика неприкосновенна что ли? Кто-то ставит, вообще с ног на голову переворачивая, — пусть. Не получилось у кого-то, скандал вызвало, — пусть. Классику надо обязательно интерпретировать. Она у каждого своя: свой Чехов, свой Шекспир, свои «Три сестры», свой «Дядя Ваня». Мы знаем массу примеров, когда под видом заявлений: «Это не Чехов! Это не Тургенев!», — представители какого-то творческого клана начинали ябедничать на другой».

Перейти Рубикон, чтобы пробить панцирь

— Классика — на то и классика, что каждым поколением трактуется по-своему, — сказал Константин Райкин. — И кого-то это обязательно будет оскорблять. Это нормально. Любое новое — это конфликт со старым. И не надо из этого делать никакой чрезвычайшины. И ни в коем случае нельзя поручать определение этих так называемых границ дозволенного администрации. Нельзя, чтобы чиновники это решали».

По словам Райкина, история искусства — это своего рода вечное прохождение Рубикона. Так, в частности, был пройден Рубикон использования нецензурной лексики. Райкин пояснил:

«Некоторые сейчас говорят: «Вот обходились же Горький и Толстой без нецензурщины». Обходились, а потом перестали. Мировое искусство этот Рубикон перешло, оно себе позволило это делать. Потому что зрители меняются, они защищаются больше. На современного человека обрушивается лавина информации, и он защищается, иначе сойдёт с ума. У него толстеет внутренняя кольчуга, и оберегая себя таким образом, он перестаёт быть человеком: перестаёт быть сострадательным, чувствительным, добрым. И задача искусства — жизнь сделать опять ощутимой, пробраться под этот панцирь. Поэтому оно становится более агрессивным. Теперь если поставить произведение так, как оно было написано, — это будет лекарство от бессонницы. Это никого не тронет».

Сегодня 13:21

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Дмитрий Минин назвал матч "Водника" и "Байкал-Энергии" протестом против Федерации хоккея с мячомСегодня 11:23

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий ЛоховСегодня 09:32
1 комментарий

Последний день зимы в Поморье будет морозным и снежнымСегодня 08:00

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойноВчера 14:24
7 комментариев

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"Вчера 10:24
18 комментариев

Реклама
Культура

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского киноСегодня 08:15

В Архангельск придёт «Европейская весна»Вчера 12:17

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»21 февраля 2017 11:16

В столице Поморья открылось рок-караоке18 февраля 2017 15:11

В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"17 февраля 2017 12:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

В Северодвинске масленичные гуляния посетили 16 тысяч человек

В Северодвинске прошёл чемпионат города по спортивному рыболовству

Архангельские поисковики разыскивают родственников солдата Павла Глазачева

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Лохов

Северодвинцы приняли участие в турнире по метанию валенок

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

В Архангельске подросток пытался ограбить школьников

Директор Вологодской птицефабрики задолжал сотрудникам 3 миллиона рублей

Житель Ленского района получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором

В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Дмитрий Минин назвал матч "Водника" и "Байкал-Энергии" протестом против Федерации хоккея с мячом

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

В Новодвинске прошли юношеские соревнования по хоккею

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»

В столице Поморья открылось рок-караоке
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru