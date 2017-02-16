В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино

2 марта в 17.30 в библиотеке состоится заключительный киносеанс – показ документального фильма «Таайыман Тапталы» / «Неразгаданная любовь».

Режиссер и сценарист картины Михаил Лукачевский, его фильм «Белый день» открывал программу Дней якутского кино в Добролюбовке.

В центре фильма – певец Степан Семенов, стоявший у истоков якутского рока, в 90-е он был лидером группы «Ай-тал» и ушел из жизни на пике славы в возрасте 28 лет. Архивные кадры, воспоминания друзей и родных переплетаются в картине с личными переживаниями и творческим поиском дочери Степана, также известной певицы Сайсары Куо.

Кроме нее, в фильме снимались почти все члены семьи Семенова и музыканты группы «Ай-тал». Главную роль исполнил певец Кеша Лебедев, а «Таайыман Тапталы» стала центральной песней, вокруг которой разворачивается сюжет кинокартины.

«Неразгаданная любовь» – обладатель приза «Лучшая музыка в фильме» (Моисей Кобяков) I Мирового Азиатского кинофестиваля (2015).

Фильм демонстрируется на якутском языке с русскими субтитрами.

Перед киносеансом состоится онлайн-выступление Ирины Энгелис, организатора Якутского международного кинофестиваля, который к тому же предоставил замечательные призы для зрителей.

Шанс получить подарок имеет каждый внимательный посетитель, правильно ответивший на вопросы киновикторины, которая будет проводиться перед началом фильма, в 17.00.

Торжественный розыгрыш состоится после показа картины, а призы будет вручать Тамара Статикова, директор Поморского культурного фонда «Берегиня».