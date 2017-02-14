В Архангельск придёт «Европейская весна»

Встречи с современным искусством состоятся в клубе «Колесо», театре драмы имени Ломоносова и центре «Патриот».
«Европейская весна» – одно из самых ярких событий, которое уже много лет известно жителям региона. У фестиваля большой потенциал для развития внутреннего и внешнего событийного туризма.
Этой весной зрители увидят спектакли «Мария де Буэнос Айрес» Театро ди Капуа, «Конармию» Максима Диденко, клоунаду театра «Семьянюки», музыкальные коллективы «Boule» и «Н. О. М.», - сообщает пресс-служба городской администрации.