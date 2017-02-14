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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/27/49336.html

Культура

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельск придёт «Европейская весна»
© PressFoto / IngramPublishing
Архангельск готовится в двенадцатый раз принять международный фестиваль «Европейская весна». С 22 марта по 19 апреля на трёх площадках выступят уникальные творческие коллективы.

Встречи с современным искусством состоятся в клубе «Колесо», театре драмы имени Ломоносова и центре «Патриот».

«Европейская весна» – одно из самых ярких событий, которое уже много лет известно жителям региона. У фестиваля большой потенциал для развития внутреннего и внешнего событийного туризма.

Этой весной зрители увидят спектакли «Мария де Буэнос Айрес» Театро ди Капуа, «Конармию» Максима Диденко, клоунаду театра «Семьянюки», музыкальные коллективы «Boule» и «Н. О. М.», - сообщает пресс-служба городской администрации.

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