В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D» Фото пресс-службы Северного хора 6D – это шесть юбилеев, шесть дат, значимых для Северного народного хора и для Архангельской области. Первые торжества в рамках проекта «Северный хор в формате 6D» начнутся уже в феврале и будут посвящены 70-летию художественного руководителя Северного хора, заслуженной артистки России Светланы Игнатьевой.



В конце февраля артисты Северного хора отправятся на гастроли в Лешуконский район на ее малую родину. А 6 марта в 18:00 в Архангельском городском культурном центре пройдёт творческий вечер, посвящённый юбилею Светланы Игнатьевой с участием её учеников со всей России.



Следующей датой, значимой для всего коллектива Северного хора, станет празднование 100-летия со дня рождения Нины Константиновны Мешко.



В связи с этой торжественной датой в марте пройдут гастроли Северного хора в Ржеве, а также состоится концерт Северного хора в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.



31 мая в Архангельском театре драмы состоится концерт Северного хора, посвящённый памяти Нины Константиновны Мешко, «Заклинание о земле Русской». А на 1 июня запланирована акция «Песни Северного лета». Все творческие коллективы города соберутся на Набережной Северной Двины и споют песни Н. К. Мешко.



26 мая в Архангельском городском культурном центре концертом «Наследники традиций» 5-летие отметит Малый Северный хор. Наследники традиций Северного хора отметят свою первую яркую дату отчётным концертом.



В декабре 2017 года пройдут торжества, посвящённые 65-летию оркестра русских народных инструментов Северного русского народного хора и 90-летию Бориса Туровника, руководителя оркестра Северного хора с 1958 по 1995 годы. В этом же месяце коллектив отметит 100-летие со дня рождения Ивана Меркулова, главного балетмейстера коллектива с 1967 по 1991 годы.



Проект «Северный хор в формате 6D» будет включать в себя гастрольные поездки, совместные концерты с заслуженными артистами России, конкурсы, акции и многое другое, сообщает пресс-служба хора. Нашли ошибку? Выделите текст,

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