В столице Поморья открылось рок-караоке

Проект, стартовавший 17 февраля, носит символическое название «Попой-ка».

Рок-караоке — это демократичная форма самовыражения: любой желающий здесь может спеть любимую рок-композицию. Время открытия (пятничный вечер 17 февраля) было выбрано не случайно. По замыслу организаторов именно после тяжёлой трудовой недели потенциальные исполнители станут не застенчивыми тружениками предприятий, а харизматичными фронтменами и фронвуменами, полностью готовыми продемонстрировать свои потаённые певческие таланты.

Специальными гостями вечеринки стали профессиональные певицы Оксана Володина и Екатерина Дантес, известные по работе в архангельских коллективах «Candy Beat», «44 drums», Pushkin Riot» и ряду других. Репертуар в день открытия был разнообразен. В импровизированной программе гармонично уживались, например, песни Pink и ДДТ, - пишет ИА "Регион 29".