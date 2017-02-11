В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"

С 24 по 26 февраля в Северодвинске состоится IV Открытый городской фестиваль-конкурс современной популярной и джазовой музыки «Вдохновение -2017», который посвящён 80-летию Архангельской области.

Мероприятия развернутся на трёх площадках города. В концертном зале ДМШ № 36 (ул. Карла Маркса, 48) пройдут конкурсные прослушивания в рамках номинации «Артист эстрады». На них выступят солисты, играющие на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, гитаре, баяне, домре. Там же, на «Параде ансамблей», будут соревноваться коллективы: дуэты, трио и квартеты.24 февраля на сцене ЦКиОМ (ул. Бойчука, 2) состоится торжественная церемония открытия, в которой выступит специальный гость - архангельская группа «Неизвестный композитор». После этого начнутся конкурсные прослушивания. На сцене соберутся потрясающие коллективы из детских музыкальных школ и школ искусств Северодвинска, Архангельска, Плесецка и Мирного. Это детский духовой оркестр «Серебряные трубы» (руководитель В.Г. Гусов), ансамбли «Тюльпан» (руководитель М.А. Попова), «Маэстро» (руководитель Л.В. Копылова), «Выходной день» (руководитель И.В. Балакина), «Концертино» и «Мецце-форте» (руководитель О.Г. Лочехина).

Вечером зале ДИТРа (ул. Ленина, 9) распахнет свои двери для участников номинации «На эстраде учитель», где блеснут своими творческим талантами педагоги из ДМШ № 3, № 36 и ДШИ № 34 (Северодвинск), ДШИ № 42 «Гармония» (Архангельск) и плесецкой ДМШ. Завершится вечер концертом гитариста Никиты Болдырева «Мировые хиты в современных ритмах». В программе прозвучат лучшие произведения Г. Манчини, Джо Пасса, П. Дезмонда, Г. Уоррена и Г. Гладкова в обработке талантливого музыканта.

26 февраля на сцене ЦКиОМ пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля-конкурса, где будут подведены итоги. Гостей ждёт не только музыка, но и сюрпризы от организаторов мероприятия, хорошее настроение и улыбки, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.