В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

Более 100 человек собрались на концерт фольклорного творческого коллектива «Покшоночки». Северодвинское отделение Пинежского землячества организовало в городе мероприятие, посвящённое культуре их малой родины.

В концерте прозвучали песни, посвящённые Пинежью, полюбившиеся современные композиции - «Когда весна придёт не знаю», «Деревенька моя», «От людей на деревне не спрятаться» и многие другие. Зал хором подпевал почти всем концертным выступлениям.

Гости показали зрителям 6 видеороликов, рассказывающих о жизни в деревне Покшеньге. Северодвинские пинежане смогли увидеть родные просторы, новый мост, восстановленный клуб. «Покшоночки» поделились позитивным опытом организации территориального общественного самоуправления в деревне, рассказали, как за счёт социальных проектов по линии ТОС удалось облагородить родные места. Оказалось, что в этом направлении они более подкованы, чем их северодвинские коллеги. Общение получилось добрым и душевным.

Такие встречи необходимыдля сохранения культуры малой родины, и все землячества Северодвинска это отчётливо понимают, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.