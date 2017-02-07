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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/14/49128.html

Культура

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Более 100 человек собрались на концерт фольклорного творческого коллектива «Покшоночки». Северодвинское отделение Пинежского землячества организовало в городе мероприятие, посвящённое культуре их малой родины.

В концерте прозвучали песни, посвящённые Пинежью, полюбившиеся  современные композиции - «Когда весна придёт не знаю», «Деревенька моя», «От людей на деревне не спрятаться» и многие другие. Зал хором подпевал почти всем концертным выступлениям.

Гости показали зрителям 6 видеороликов, рассказывающих о  жизни в деревне Покшеньге. Северодвинские пинежане смогли увидеть родные просторы, новый мост, восстановленный клуб. «Покшоночки» поделились позитивным опытом организации территориального общественного самоуправления в деревне, рассказали, как за счёт социальных проектов по линии ТОС удалось облагородить родные места. Оказалось, что в этом направлении они более подкованы, чем их северодвинские коллеги.  Общение получилось добрым и душевным.

Такие встречи необходимыдля сохранения культуры малой родины, и все землячества Северодвинска это отчётливо понимают, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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