Вокалисты исполнят романсы, песни из кинофильмов, стихи о любви, а также песни на произведения С. Сараева и А. Савва. Все это войдет в программу «О любви…».
Начало мероприятия в 18 часов, - сообщает портал "Правда Севера".
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Вторник, 14 февраля, 14:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/14/49120.html
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В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."
17 февраля в музейном комплексе «Дом коммерческого собрания» состоится совместный концерт Ольги Лойтер и Романа Петрова.
Вокалисты исполнят романсы, песни из кинофильмов, стихи о любви, а также песни на произведения С. Сараева и А. Савва. Все это войдет в программу «О любви…».
Начало мероприятия в 18 часов, - сообщает портал "Правда Севера".
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