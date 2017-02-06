В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

12 февраля в актовом зале МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» состоялся концерт-смотр ансамблей ветеранских организаций города.

Мероприятие организовано в рамках подготовки к 80-летию Архангельской области. В настоящее время во всех муниципальных образованиях региона идёт отбор участников художественной самодеятельности на торжественный праздничный гала-концерт в Архангельске.

- На финальном концерте выступят лучшие творческие коллективы, - объяснил председатель Совета ветеранов Новодвинска Виктор Доронин. - Сегодня мы осматриваем и снимаем на видео заявившихся артистов так называемого "новодвинского куста". Затем отошлём материалы в областное жюри, а там уже решат кто достоин представить муниципальное образование на итоговом мероприятии.

В этот день на сцену в качестве показательного выступления вышел Церемониальный отряд барабанщиц МОУ "средняя общеобразовательная школа №7" под руководством Юлии Гурник.Затем непосредственные участники смотра: этнический казачий ансамбль "Пернач", вокальная группа "Сударушка" под руководством Дмитрия Каменченко (Турдеево), вокальная группа "Надежда" под руководством Надежды Поповой и ансамбль "Троянда", руководитель Татьяна Петерсон, - сообщает пресс-слжуба администрации Новодвинска.