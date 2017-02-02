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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/02/11/49080.html

Культура

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»
Одной из семи площадок всероссийской художественной выставки «Лики России», объединившей лучших мастеров искусства из 80 городов России, стал и областной Дом молодежи. Экспозиция из 31 произведения расположена в выставочном зале учреждения. Направление произведений – реализм.

Уникальную выставку в Доме молодежи посетили уже более 200 человек. Экспозицию можно увидеть с 9 до 20 часов, обратившись к администратору.  Кроме этого, принимаются заявки на групповые экскурсии. Выставка работает по адресу Архангельск, улица Шубина, 9. Справки по телефону: 8 (8182) 21-47-30. Посещение экспозиции – бесплатное.

Напомним, площадки «Ликов России» разместились в музее ИЗО, Гостиных дворах, Добролюбовке, выставочном зале Союза художников, театре драмы им. М.В. Ломоносова, Марфином доме, музыкальном колледже. С декабря прошлого года ее посетили более 60 тысяч человек, - сообщает ГАУ Архангельской области «Молодежный центр».

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