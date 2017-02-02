В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу

Главным событием весны в Архангельском театре драмы обещает стать премьера - комедия эпохи перемен «Слон». Зрителей ждёт столкновение лихого народного юмора и глубокого философского подтекста.

Пьесу «Слон» драматург Александр Копков написал 1932 году, однако автор так и не увидел её на сцене – пьеса сразу была запрещена. Тогда советские цензоры сочли её антиколлективисткой, воспевающей золотого тельца. Однако сегодня пьеса о богатстве свалившимся как снег на голову становится снова актуальной.

Действие разворачивается в начале 30-х годов. Однажды в колхозе произошёл из ряда вон выходящий случай – крестьянин нашёл клад – золотого слона. Этот анекдотичный эпизод переворачивает с ног на голову весь колхоз.



«Пьеса, казалось бы, в чистом виде комедия народного типа. Однако с момента написания прошло уже около 90 лет, и время накладывает свой отпечаток на прочтение текста. В результате к комедийной ситуации и смешным диалогам добавляется острота и философское осмысление. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен… Поэтому мы сделали акцент на детали, которые для автора были тогда, скажем, второстепенными. Надеюсь, получится сложный жанр – когда смех отзывается щемящим, грустным чувством», – рассказал режиссёр Игорь Меркулов.

Художественное оформление, музыка и песни, используемые в спектакле, отсылают к времени Первых пятилеток. При этом спектакль, всё же, не о конкретной исторической эпохе…



«Мы многое убрали из пьесы: левый уклон, правый уклон, идеология, термины... Мало кому это было бы понятно и интересно. Очень важны в спектакли декорации, где нет бытового обозначения. Сцена выстроена, будто по схеме древнегреческого театра, такое сакральное место. Это поддерживает главную идею показать, как говорил Станиславский, «жизнь человеческого духа», – подчёркивает режиссёр.