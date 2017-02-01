В Северном морском музее появился новый экспонат Фото пресс-службы Северного морского музея В постоянной экспозиции музея появилась палубная доска парусно-моторной шхуны «Ломоносов» Совторгфлота. На хранение в музей этот экспонат был передан в сентябре 2016 года поисковой группой ученого, краеведа Анатолия Каранина. Тогда Анатолий Феодосьевич выступил в музее с лекцией «Поисковые морские исследования», на которой рассказал подробно об истории шхуны и поделился планами на дальнейшие поисковые работы. Палубная доска удачно дополнила предметный ряд витрины "Экспедиции к Северному полюсу", ведь само судно было приобретено царским правительством в Норвегии для поисков в 1913-14 годах пропавших арктических экспедиций Русанова, Брусилова и Седова. Правда, самые интересные страницы своей истории оно пережило под иным названием – «Эклипс», - сообщает пресс-служба Северного морского музея. Нашли ошибку? Выделите текст,

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